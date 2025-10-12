Pas arrestimit për spiunazh, Fatmir Sheholli shtrohet në spital

Pas arrestimit për spiunazh, Fatmir Sheholli shtrohet në spital

Fatmir Sheholli i cili u arrestua këtë javë nën dyshimet për spiunazh është duke u trajtuar në Spitalin rajonal të Gjilanit.

Gjendja e Shehollit është stabile por nën përkujdesjen e mjekëve, njofton Dukagjini.
Lajmin e ka konfirmuar drejtori i Spitalit të Gjilanit, Afrim Cana.

“Pacienti është pranuar gjatë ditës së djeshme për shkak të disa ndryshimeve në gjendjen e tij shëndetësore, pas kontrolleve që i janë kryer në emergjencën e spitalit të Gjilanit nga mjekët adekuat është rekomanduar vazhdimi i përkujdesjes mjekësore. Nuk ka asgjë shqetësuese dhe pacienti është në gjendje stabile por të njëjtit i është rekomanduar të jetë nën kujdesin e mjekëve dhe aktualisht është duke u trajtuar në Klinikën e Interno-s”, tha Cana.
Lajmin e ka konfirmuar drejtori i Spitalit të Gjilanit, Afrim Cana.

“Pacienti është pranuar gjatë ditës së djeshme për shkak të disa ndryshimeve në gjendjen e tij shëndetësore, pas kontrolleve që i janë kryer në emergjencën e spitalit të Gjilanit nga mjekët adekuat është rekomanduar vazhdimi i përkujdesjes mjekësore. Nuk ka asgjë shqetësuese dhe pacienti është në gjendje stabile por të njëjtit i është rekomanduar të jetë nën kujdesin e mjekëve dhe aktualisht është duke u trajtuar në Klinikën e Interno-s”, tha Cana.

MARKETING

Të ngjajshme

Reagon Haradinaj: Urime AAK

Reagon Haradinaj: Urime AAK

Kurti falënderon votuesit: Tani është koha e komisionerëve dhe vëzhguesve për numërim dhe ruajtje të votës

Kurti falënderon votuesit: Tani është koha e komisionerëve dhe vëzhguesve për numërim dhe ruajtje të votës

Çitaku: PDK fituese e këtyre zgjedhjeve, Urani shkon në balotazh në Prishtinë

Çitaku: PDK fituese e këtyre zgjedhjeve, Urani shkon në balotazh në Prishtinë

Një i vdekur dhe një 18-vjeçar i lënduar rëndë nga aksidenti në Shtip–Veles

Një i vdekur dhe një 18-vjeçar i lënduar rëndë nga aksidenti në Shtip–Veles

Prishtina shkon në balotazh, kjo është radhitja e kandidatëve sipas UBO Consulting

Prishtina shkon në balotazh, kjo është radhitja e kandidatëve sipas UBO Consulting

Exit Poll-i: Agim Aliu e fiton Ferizajn me 55.3%

Exit Poll-i: Agim Aliu e fiton Ferizajn me 55.3%