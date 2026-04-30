Pas 8 vitesh, Powell jep dorëheqjen si shef i Rezervës Federale
Joreme Powell, ka dhënë dorëheqjen si shef i Rezervës Federale pas gati 8 vitesh në kryet të Fed.
Ai mirëpriti pasardhësin e tij, Kevin Worth dhe njoftoi se do të mbajë pozicionin e tij si guvernator i rezervës federale pasi mandati i tij si kryetar i institucionit të përfundojë më 15 maj.
Powell premtoi të mbajë një “profil të ulët”, ndërsa shprehu vlerësim që hetimi penal kundër tij është mbyllur.
Siç tha ai, ai dëshiron të qëndrojë në Rezervë Federale të paktën derisa të përfundojnë hetimet e kryera nga inspektori i përgjithshëm i saj për çështjen e tejkalimeve të kostove në rinovimin e selisë së saj.
Nëse emërimi i tij konfirmohet nga Senati, Kevin Worth do të marrë detyrën nga Powell më 15 maj.