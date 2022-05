Pas 30 viteve, McDonald’s largohet përgjithmonë nga Rusia

Gjigandi amerikan i fast food, McDonald’s do të dalë nga tregu rus dhe do të shesë biznesin e tij atje, tha kompania të hënën. Shumë biznese perëndimore janë tërhequr nga Rusia që nga pushtimi i saj në Ukrainë në shkurt. Më herët të hënën, prodhuesi francez i automobilave Renault njoftoi se i kishte dorëzuar asetet e tij ruse qeverisë në Moskë, duke shënuar shtetëzimin e parë të madh të shpërbërjes ekonomike. McDonald’s mbylli 850 restorantet e saj në Rusi me rreth 62,000 të punësuar.

“Pas më shumë se 30 vitesh, McDonald’s Corporation njoftoi se do të largohej nga tregu rus dhe ka nisur një proces për të shitur biznesin e saj. Kriza humanitare e shkaktuar nga lufta në Ukrainë dhe mjedisi i paparashikueshëm i operimit, kanë bërë që McDonald’s të arrijë në përfundimin se vazhdimi i pronësisë së biznesit në Rusi nuk është më i qëndrueshëm dhe as nuk është në përputhje me vlerat e McDonald’s.” thuhet në një deklaratë të kompanisë.

Kompania shtoi se pas shitjes, restorantet nuk do të mund të përdorin më emrin, logon, markën ose menunë e McDonald’s.