Pas 25 viteve sërish do të hapet shkolla e mesme policore në Maqedoni

Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, ka njoftuar se nga shtatori i vitit 2026 do të kthehet Shkolla e mesme e policisë .

Duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve se si do të funksionojë në praktikë, Toshkovski njoftoi punësim të garantuar për të gjithë ata që do të diplomohen nga shkolla e mesme e policisë.

“Të gjithë ata që regjistrohen në akademinë e policisë në të ardhmen brenda shkollës së mesme të policisë dhe e përfundojnë me sukses atë do të jenë pjesë e strukturave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, që do të thotë se punësimi në Ministrinë e Punëve të Brendshme është i garantuar”.

“Për të filluar, është planifikuar të integrohen në kuadër të shkollës së mesme të specializuar të policisë ata studentë që do të përfundojnë vitin e dytë në kuadër të shkollave të tjera të mesme, që do të thotë se do të fillojnë vitin e tretë dhe të katërt të arsimit në shkollën e mesme të policisë”, tha Toshkovski.

