Pas 12 vitesh në arrati, inteligjenca turke dhe ajo siriane kapin të kërkuarin për spiunazh kundër Turqisë
MARKETING
Një person i akuzuar për kryerje aktivitetesh spiunazhi kundër Turqisë u kap në kufirin Siri–Liban sot në një operacion të përbashkët të shërbimeve të inteligjencës turke dhe siriane, pas më shumë se një dekade në arrati, thanë burime të sigurisë, transmeton Anadolu.
MARKETING
Onder Sigircikoglu, i cili kishte qenë në arrati për 12 vjet, u arrestua gjatë një operacioni të koordinuar mes Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë (MIT) dhe Shërbimit të Inteligjencës Siriane.
Ai më pas iu dorëzua autoriteteve gjyqësore të koordinuara nga Prokuroria e Përgjithshme e Ankarasë dhe njësia kundër terrorizmit e Departamentit të Policisë së Ankarasë.
Sigircikoglu ishte dënuar në vitin 2013 me 20 vjet burg për rrëmbimin e dy komandantëve të Ushtrisë së Lirë Siriane — Hussein Harmoush dhe Mustafa Kassum — në vitin 2011 dhe dorëzimin e tyre tek forcat e Bashar al-Asadit. Harmoush më vonë vdiq në paraburgim.
Ai u arratis nga një burg i hapur në provincën Osmaniye të Turqisë në vitin 2014. Hetuesit më vonë pohuan se organizata terroriste FETO ndihmoi në lehtësimin e arratisjes duke manipuluar regjistrat ligjorë dhe llogaritjet e dënimit.
Burimet e sigurisë thanë se Sigircikoglu më pas u strehua në Siri, ku u mbrojt nga inteligjenca e regjimit sirian dhe thuhet se iu ngarkua detyra për të kryer aktivitete inteligjence kundër Turqisë.
Ai ndante informacione për persona që punonin në favor të Turqisë dhe mbante kontakte me figura të lidhura me rrjete kundër Turqisë, përfshirë terroristin Yusuf Nazik, i cili u dënua për shpërthimet në Reyhanli në vitin 2013.
Sipas burimeve, Nazik, i cili u kap në një operacion të veçantë nga inteligjenca turke në vitin 2018, më vonë konfirmoi në dëshminë e tij se Sigircikoglu e kishte ndihmuar të arratisej nga burgu.
Inteligjenca turke e gjurmoi Sigircikoglun për vite me radhë përmes mbikëqyrjes, monitorimit kibernetik dhe analizës së inteligjencës, duke hartëzuar lëvizjet e tij nëpër Siri, Liban dhe Rusi.
Hetuesit përcaktuan se ai ishte fshehur fillimisht në Siri, më pas ishte zhvendosur në zonën Jabal Mohsen në Liban dhe më pas kishte udhëtuar në rajonin Krasnodar të Rusisë, përpara se të kthehej në Liban përmes Egjiptit.
Pas marrjes së informacioneve se ai do të përpiqej të rihynte në Siri, inteligjenca turke dhe siriane koordinuan një operacion të fshehtë përgjatë kufirit.
Sigircikoglu u arrestua teksa përpiqej të kalonte kufirin mes Libanit dhe Sirisë dhe më pas u transferua tek autoritetet gjyqësore turke, thanë burimet.