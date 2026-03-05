Partneritet strategjik ndërmjet “International Balkan University” dhe “Dijitalpark Teknokent” për zhvillimin e inovacionit dhe sipërmarrësisë në Ballkan

Partneritet strategjik ndërmjet “International Balkan University” dhe “Dijitalpark Teknokent” për zhvillimin e inovacionit dhe sipërmarrësisë në Ballkan

International Balkan University (IBU) dhe Dijitalpark Teknokent kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me synim forcimin e ekosistemit të inovacionit dhe zhvillimin e mundësive të reja për startup-et dhe ndërmarrësinë në rajonin e Ballkanit.

Marrëveshja u nënshkrua në kampusin Dijitalpark Teknokent Ataşehir në Stamboll nga Prof. Dr. Tahsin Engin, Drejtor i Përgjithshëm i Dijitalpark Teknokent, dhe Prof. Dr. Bilal Sucubaşı, Kryetar i Bordit Drejtues të International Balkan University.

Në ceremoninë e nënshkrimit morën pjesë gjithashtu Cemil Yıldız, anëtar i kryesisë së INNOX Innovation Centre, si dhe Tolga Bildirici, zëvendësdrejtor i Dijitalpark Teknokent.

Ky partneritet parashikon zhvillimin e programeve të përbashkëta të akselerimit për startup-e, aktivitete edukimi dhe mentorimi, networking të ekosistemit të inovacionit, si dhe iniciativa për zhvillim ndërkombëtar të biznesit. Një nga iniciativat kryesore që pritet të lançohet së shpejti është programi rajonal i akselerimit “Bridge 2 Balkan”, i cili synon të lidhë startup-et, mentorët dhe investitorët nga Turqia dhe vendet e Ballkanit.

Rreth programit “Bridge 2 Balkan”

Bridge 2 Balkan është një program rajonal akselerimi i krijuar për të lidhur ekosistemet e inovacionit ndërmjet Turqisë dhe vendeve të Ballkanit. Programi synon të mbështesë startup-et me potencial rritjeje përmes mentorimit ndërkombëtar, trajnimeve të specializuara, lidhjes me investitorë dhe mundësive për zgjerim në tregjet rajonale dhe globale. Përmes këtij programi, synohet të krijohet një platformë bashkëpunimi që përshpejton zhvillimin e ideve inovative dhe ndihmon startup-et të ndërtojnë lidhje të qëndrueshme me partnerë industrialë dhe investitorë në rajon.

