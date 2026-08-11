Parlamenti turk miraton ligjin për “Solidaritetin Kombëtar” në kuadër të procesit “Turqia pa terror”

Parlamenti turk miraton ligjin për “Solidaritetin Kombëtar” në kuadër të procesit “Turqia pa terror”

Parlamenti turk miratoi Ligjin për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social, i përgatitur në kuadër të procesit “Turqia pa terror”, raporton Anadolu.

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Legjislacioni u miratua pas rreth 12 orësh debatesh në parlament, me 468 deputetë që votuan pro, 88 kundër dhe 6 që abstenuan.

Ligji përcakton procedurat për pezullimin e hetimeve, ndjekjeve penale, dënimeve dhe procedurave përkatëse pasi autoritetet të përcaktojnë se organizatat terroriste PKK/KCK dhe grupet e lidhura me to kanë përfunduar aktivitetet e tyre dhe kanë dorëzuar armët.

Ligji mbulon vepra penale si anëtarësimi në grupin terrorist, ndihma ose promovimi i tij, si dhe krimet e kryera në kuadër të aktiviteteve të tij dhe veprat penale të financimit të terrorizmit në favor të tij.

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