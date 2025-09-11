Parlamenti izraelit miraton 9 miliardë dollarë shtesë për të financuar shpenzimet e luftës
Parlamenti i Izraelit miratoi një projektligj që parashikon pagesa shtesë prej afro 31 miliardë shekelë (më shumë se 9 miliardë dollarë) për të financuar shpenzimet e luftës, transmeton Anadolu.
Në lajmin e faqes izraelite “Calcalist” thuhet se “Në votimin e parë, parlamenti izraelit miratoi pagesën shtesë prej 30.8 miliardë shekelë (9.23 miliardë dollarë), për t’u ndarë kryesisht për nevojat e sigurisë”.
Nga 120 anëtarët, 42 votuan pro projektligjit ndërsa 37 votuan kundër tij. Që projektligji të hyjë në fuqi, ai duhet të kalojë në parlament në seancën e dytë dhe të tretë.
Votimi u zhvillua gjatë një seance të veçantë të zakonshme të asamblesë së përgjithshme.
Kjo seancë u mbajt si pjesë e marrëveshjes politike midis qeverisë dhe dy partive ultra-ortodokse hebraike (Haredi) që u tërhoqën nga qeveria në korrik në protestë ndaj dështimit të kryeministrit Benjamin Netanyahu për të zbatuar një premtim për të miratuar legjislacionin që përjashton Haredi-n nga shërbimi ushtarak.
Marrëveshja parashikonte që Partia e Bashkuar e Judaizmit Torah (7 vende) do të abstenonte nga votimi ndërsa Partia Shas (11 vende) do të votonte në favor të projektligjit.
Për më tepër, sipas marrëveshjes, Komiteti Parlamentar i Financave i Izraelit do të miratojë transferimin e 80 milionë shekelëve (24 milionë dollarë) në Ministrinë e Çështjeve Fetare.
Gazeta izraelite “Yedioth Ahronot” raportoi se votimi për rritjen e buxhetit të mbrojtjes u përqendrua në “shpenzimet e papritura që rrjedhin nga lufta e vazhdueshme, veçanërisht lufta me Iranin nga 13-24 qershori 2025 dhe blerjet ushtarake në shkallë të gjerë të ushtrisë izraelite”.