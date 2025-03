Parlamenti Evropian do të krijojë zyrën e Ballkanit Perëndimor në Tiranë

Parlamenti Evropian do të hapë një zyrë në Shqipëri për të forcuar më tej angazhimin e tij me Ballkanin Perëndimor.

Në kontekstin e tensioneve të rritura gjeopolitike dhe momentit të rinovuar pas zgjerimit të BE-së, zyra e re e Parlamentit në Tiranë do të shërbejë si një pikë kyçe kontakti midis Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe partnerëve lokalë në Ballkanin Perëndimor.

Zyra do të promovojë pozicionet dhe aktivitetet e Parlamentit, veçanërisht në lidhje me pranimin në BE, dhe do të mbështesë demokracinë dhe reformat institucionale në rajon. Ai gjithashtu do të ndihmojë në përgatitjen dhe ndjekjen e vizitave zyrtare nga eurodeputetët, ndërkohë që do të forcojë bashkëpunimin me aktorët e tjerë të BE-së në terren, dhe me organizatat ndërkombëtare dhe të shoqërisë civile.

Parlamenti Evropian ka mbështetur vazhdimisht perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, duke njohur rëndësinë e tij strategjike për stabilitetin rajonal dhe projektin më të gjerë evropian. Krijimi i zyrës së antenave pasqyron strategjinë më të gjerë të BE-së për thellimin e angazhimit me vendet kandidate. Nevoja jetike për të forcuar partneritetet e BE-së në Ballkanin Perëndimor është bërë edhe më e qartë duke pasur parasysh sfidat aktuale gjeopolitike, jo më pak luftën e Rusisë në Ukrainë.

Krijimi i një zyre antenash të PE në Tiranë nënvizon angazhimin e fortë të Parlamentit për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt anëtarësimit në BE, duke nxitur stabilitetin, demokracinë dhe lidhjet më të ngushta midis BE-së dhe fqinjëve të saj.

