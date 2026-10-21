Parisi vendos orë policore për natën e tretë radhazi në pjesë të kryeqytetit
Policia e Parisit ka njoftuar vendosjen e orëve policore për natën e tretë radhazi në disa pjesë të kryeqytetit francez, pas dhunës dhe plaçkitjeve gjatë protestave mbarëkombëtare, transmeton Anadolu.
Kufizimet do t’i ndalojnë të rriturit dhe të miturit të hyjnë në zonat e përcaktuara përreth sheshit “Place de la Republique” dhe zonës Les Halles, nga ora 23:00 e së mërkurës deri në orën 06:00 të së enjtes, njoftoi prefektura e policisë së Parisit në platformën sociale amerikane X.
Në një njoftim tjetër, prefektura tha se tubimet dhe protestat do të ndalohen në disa zona të Parisit nga ora 20:00 e së mërkurës deri në orën 06:00 të së enjtes.
Sipas prefekturës, masat pasojnë udhëzimet e kryeministrit Sebastien Lecornu dhe ministrit të Brendshëm Laurent Nunez për të mbrojtur njerëzit dhe pronën nga dhuna dhe plaçkitjet e mëtejshme.
Franca ka vendosur kufizime lokale qarkullimi në disa qytete pas trazirave gjatë protestave të 17 tetorit kundër rritjes së kostos së jetesës dhe përkeqësimit të kushteve në arsim.
Kufizimet u vendosën ndërsa autoritetet po përgatiten për protestat e radhës të “Jelekverdhëve”, të planifikuara për të shtunën.
Lecornu ka premtuar dislokimin e një numri “masiv” policësh, ndërsa Nunez ka thënë se masat e sigurisë do të rishikohen për të përmirësuar lëvizshmërinë dhe reagimin e policisë.
Organizatorët e “Jelekverdhëve” kanë paraqitur një plan për një marshim të shtunën nga sheshi “Place de la Bastille” deri në sheshin “Place de l’Opera” në Paris, megjithëse policia ende nuk e ka konfirmuar itinerarin, raportoi transmetuesi BFMTV.