Parisi në flakë/ 550 mijë persona në protestë, 1 person humb jetën, rreth 900 të arrestuar
Një protestues hubi jetën gjatë protestës në Paris, pasi u ndje keq në Boulevard Magenta ku po kalonte procesioni, njoftoi sot policia franceze.
Prefektura e policisë në Paris deklaroi në deklaratën e fundit se vdekja ndodhi për shkak të arrestit kardiorespirator. Prefektura e Parisit njoftoi gjithashtu se 855 persona u ndaluan në kryeqytetin francez, që është një numër rekord.
“13 policë dhe xhandarë, si dhe dy zjarrfikës, u plagosën”, thuhet në deklaratë.
Ndërkohë, prefekti i departamentit të Vjenës së Epërme, Maurice Barat, njoftoi se zjarri në bashkinë e Limoges ishte vënë nën kontroll.
“Zjarri u vu”, njoftoi Barratt dhe e dënoi aktin, duke kritikuar “turmën e egër” që shkaktoi zjarrin dhe dëmtoi rëndë ndërtesën komunale të shekullit të 19-të.
Në Limoges, 17 persona u arrestuan gjatë demonstratës, përfshirë shtatë të mitur, tha zyra e prokurorit të qytetit për BFMTV. Një hetim është hapur për “shkatërrim të pronës me mjete të rrezikshme në një grup të organizuar”.
“Qytetarë individualë u sulmuan gjithashtu në margjinat e tubimit. Regjistrimi i viktimave do të kryhet sa më shpejt të jetë e mundur”, njoftoi zyra e prokurorit.
Dhuna shpërtheu në të gjithë Francën të shtunën në valën e fundit të demonstratave kundër kushteve të këqija të shkollave dhe kostos së lartë të jetesës.
Qeveria franceze tha se kishte një “përshkallëzim të dhunës”, duke vlerësuar se rreth 550,000 njerëz dolën në rrugët e qyteteve franceze.