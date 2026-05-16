Paris, arrestohen 6 aktivistë pasi shpalosën flamurin palestinez në Kullën Eiffel
Gjashtë persona janë arrestuar pasi shpalosën një flamur të madh palestinez në Kullën Eiffel në Paris gjatë një proteste që shënonte 78-vjetorin e Nakbës, e cila përshkruhet si “Katastrofa e Madhe” e vitit 1948.
Sipas gazetës Le Parisien, anëtarët e grupit të fushatës mjedisore “Extinction Rebellion” e shfaqën flamurin në katin e parë të monumentit.
Një zyrtar policie tha se individët u arrestuan me dyshimin për hyrje në një zonë të mbrojtur pa autorizim dhe rrezikim të sigurisë së të tjerëve.
Incidenti shkaktoi reagime politike në Francë dhe më gjerë.
Ndryshe, Kulla Eiffel është përdorur edhe për projeksione të tjera simbolike vitet e fundit.
Në shtator të vitit 2025, flamujt palestinezë dhe izraelitë u shfaqën njëkohësisht në monument në mbështetje të iniciativës së presidentit Emmanuel Macron lidhur me njohjen e një shteti palestinez.