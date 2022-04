Parashkimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me reshje të shiut dhe me temperatura të ulëta.

Temperaturat ditore do të lëvizin nga 2 deri në 11 gradë Celsius. Fuqia e erës do te jetë mesatarisht e lehtë kurse lagështia do të jetë e madhe.

Edhe gjatë javës do të ketë temperatura të ndryshueshme dhe mot jo-stabil.