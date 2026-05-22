Parashikimi i motit për sot në Maqedoninë e Veriut
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i paqëndrueshëm me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta. Lokalisht, proceset do të jenë më intensive në formën e stuhive me shira më të bollshëm, shkarkime elektrike, erëra të forta (mbi 60 km/orë) dhe kushte për breshër.
Temperatura minimale do të lëvizë nga 8 deri në 18 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 19 deri në 29 gradë.
Në Shkup, me vranësira të ndryshueshme me periudha me diell, në pjesë të luginës jostabile me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta. Do të fryjë erë e moderuar, në pjesë të luginës herë pas here erëra të forta nga veriu.