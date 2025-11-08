Parashikimi i motit për sot
Sot pritet mot i ndryshueshëm, me vranësira dhe reshje lokale shiu, të cilat në periudha të caktuara mund të jenë më të dendura.
Do të fryjë erë mesatare deri e fortë nga jugu, ndërsa përgjatë luginës së Vardarit pritet erë e fortë nga juglindja.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 6 dhe 12 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 12 deri në 17 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë i ngjashëm – me vranësira dhe reshje të herëpashershme shiu. Do të fryjë erë juglindore mesatare deri e fortë.
Temperatura minimale në kryeqytet do të zbresë në rreth 10 gradë, ndërsa maksimalja pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius.