Parashikimi i motit në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut në mëngjes do të jetë i kthjellët dhe i ftohtë, gjatë ditës kryesisht me diell dhe me vranësira të vogla lokale. Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtimi veriperëndimorë.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej -3 deri në 4, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 15 deri në 20 gradë.

Në Shkup, moti do të jetë me diell dhe vranësira të vogla. Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në 1, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 17 gradë Celsiusë.

