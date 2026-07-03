Parashikimi i motit në Maqedoninë e Veriut

Parashikimi i motit në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe periudha me diell, por pasdite pritet përsëri destabilizim i atmosferës. Sipas parashikimit, do të ketë shira të rrëmbyeshëm lokalë, bubullima dhe erëra të forta në disa vende.

Meteorologët paralajmërojnë se procese atmosferike më intensive janë të mundshme në zona të caktuara, të shoqëruara me shira të rrëmbyeshëm mbi 15 litra për metër katror, erëra të forta me shpejtësi mbi 60 kilometra në orë, si dhe stuhi afatshkurtra me shfaqjen e breshërit.

Temperaturat e mëngjesit do të variojnë nga 13 deri në 19 gradë, ndërsa temperaturat e ditës do të arrijnë nga 22 deri në 34 gradë.

Në Shkup pritet mot i ndryshueshëm me vranësira dhe jostabil me shira të rastësishëm, bubullima dhe erëra të forta. Temperatura minimale do të jetë rreth 16 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 30 gradë.

MARKETING

Të ngjajshme

Përplasjet në protestën para Parlamentit të Shqipërisë, arrestohen 19 persona, procedohen 12 të tjerë

Përplasjet në protestën para Parlamentit të Shqipërisë, arrestohen 19 persona, procedohen 12 të tjerë

Një protestues i vë flakën vetes jashtë selisë së OKB-së në New York

Një protestues i vë flakën vetes jashtë selisë së OKB-së në New York

Numri i viktimave nga tërmeti në Venezuelë rritet në 2.595

Numri i viktimave nga tërmeti në Venezuelë rritet në 2.595

ESHR: Rreth 66% e kontrolleve në Klinikën për Kirurgji Torakale janë bërë si raste urgjente ose udhëzimeve pa termin

ESHR: Rreth 66% e kontrolleve në Klinikën për Kirurgji Torakale janë bërë si raste urgjente ose udhëzimeve pa termin

Portugalia eliminon Kroacinë, Ronaldo mban gjallë ëndrrën e Botërorit

Portugalia eliminon Kroacinë, Ronaldo mban gjallë ëndrrën e Botërorit

Izraeli godet pranë një spitali dhe shemb shtëpi në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes kornizë

Izraeli godet pranë një spitali dhe shemb shtëpi në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes kornizë