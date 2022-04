Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm, me vranësira dhe reshje të shiut. Në disa vende reshjet e shiut do të shoqërohen edhe me bubullima.

Temperaturat maksimale do të jenë në interval prej 10 deri 15 gradë Celsius.

Prej nesër moti pritet të jetë me diell dhe stabil, por me temperaturat më të ulëta.