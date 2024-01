Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë pjesërisht me vranësira me diell, paradite vranësira në zonat jugore me mundësi për borë lokale. Vranësirat do të jenë të dobëta dhe mesatare dhe do të fryjë erë e fortë nga veriu.

Temperatura minimale do të jetë -9, ndërsa ajo maksimale do të jetë 5 gradë.

Në Shkup mot i ftohtë dhe i ndryshueshëm me vranësira me diell. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor. Ndërsa temperaturat do të sillen nga -5 deri në 2 në gradë.

