Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë kryesisht i vranët dhe me reshje lokale shiu. Reshjet e shiut do të nisin nga mesi i ditës në pjesën perëndimore dhe do të përhapen gjatë natës në pjesët e tjera të vendit, ndërsa në pjesët perëndimore do të ketë intensitet më të madh të reshjeve.

Temperatura minimale do të lëvizë në intervalin prej -2 deri në 6, ndërsa maksimalja do të arrijë nga 8 deri në 15 gradë Celsius.

Në Shkup pritet mot i ngjashëm me temperaturë minimale deri 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë 12 gradë Celsius.