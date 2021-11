Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira dhe me mjegull të dobët në disa lugina.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej -4 deri në 2, kurse maksimalja prej 13 deri në 17 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me diell me vranësira të dobëta dhe me mjegull të dobët të mëngjesit. Temperatura minimale do të ulet deri në 0, kurse maksimalja do të arrijë deri në 14 gradë.