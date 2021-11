Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut pritet te jetë me diell dhe me vranësira mesatare.

Temperatura minimale do të lëvizë nga -3 deri 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalja nga 12 deri 17 gradë Celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, me diell dhe me vranësira mesatare ku temperatura maksimale do të arrijë deri 14 gradë celsius.

Gjatë ditëve të ardhshme moti pritet të jetë stabil.