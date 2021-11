Do të fryjë erë mesatare nga drejtimi juglindor.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 5 deri 9 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 9 deri 14 gradë celcius.

Në Shkup, moti do të jetë i ndryshueshëm me erë të dobët deri mesatare nga drejtimi juglindor. Temperatura e mëngjesit do të zbresë deri 3, ndërsa e ditës do të arrijë deri 12 gradë celsius.