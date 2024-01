Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë i ndryshueshëm. Pasdite në pjesën perëndimore të vendit do të ketë kushte për reshje lokale të shiut, ndërsa në vendet malore do të ketë reshje të borës.

Në vend do të fryjë një erë e fortë nga pjesa veriore.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -2 deri 3, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 3 deri 9 gradë celsius.

Të enjten dhe të premten do të ketë reshje lokale të shiut dhe do të fryjë një erë e fortë nga pjesa jugore e vendit.

