Parashikimi i motit
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira dhe reshje të shiut, ndërsa në vendet malore do të ketë kushte për reshje të borës.
Në vend do të fryjë një erë e fort nga drejtimi perëndimor e cila do të arrijë shpejtësinë deri 70 km/h.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri 9 gradë celsius, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin nga 11 deri 19 gradë celsius.
Në ditët në vijim pritet të ketë ulje të temperaturave, ndërsa në disa pjesë të vendit do të ketë reshje të borës.