Parashikimi i motit
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe më i freskët me kushte për reshje shiu në pjesët veriore, të cilat do të shndërrohen në reshje të herëpashershme dëbore në malet më të larta.
Do të fryjë erë mesatare, herë pas here e fortë nga veriu, me shpejtësi mbi 60 kilometra në orë.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga -2 deri në 8 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 9 deri në 17 gradë.
Në Shkup do të jetë me vranësira dhe më i freskët me kushte për reshje shiu. Do të fryjë erë mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të bjerë në 5, ndërsa maksimale do të arrijë 13 gradë.