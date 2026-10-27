Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe më i freskët me kushte për reshje shiu në pjesët veriore, të cilat do të shndërrohen në reshje të herëpashershme dëbore në malet më të larta.

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Shik.mk

Do të fryjë erë mesatare, herë pas here e fortë nga veriu, me shpejtësi mbi 60 kilometra në orë.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin nga -2 deri në 8 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 9 deri në 17 gradë.

Në Shkup do të jetë me vranësira dhe më i freskët me kushte për reshje shiu. Do të fryjë erë mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të bjerë në 5, ndërsa maksimale do të arrijë 13 gradë.

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