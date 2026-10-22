Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Sot pritet të mbajë mot me vranësira të ndryshueshme dhe reshje të herëpashershme lokale shiu, veçanërisht gjatë pasdites dhe natës. Në disa zona, reshjet do të jenë të rrëmbyeshme dhe të shoqëruara me bubullima, njofton Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike (DPHM).

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Në disa lugina do të ketë kushte për shfaqjen e mjegullës në orët e mëngjesit. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga drejtimi jugor.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8 deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 19 deri në 24 gradë.

Në Shkup, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme, ndërsa pasdite dhe gjatë natës priten reshje të herëpashershme shiu. Në disa pjesë të luginës së Shkupit, reshjet do të jenë të rrëmbyeshme dhe të shoqëruara me bubullima. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga drejtime të ndryshueshme. Temperatura minimale do të zbresë në 11 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 22 gradë Celsius.

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