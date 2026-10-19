Parashikimi i motit
Java në Maqedoninë e Veriut nis me mot kryesisht me diell dhe relativisht të ngrohtë për këtë periudhë të vitit. Sot, temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 10 gradë, ndërsa maksimalet pritet të arrijnë nga 17 deri në 25 gradë Celsius. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga veriu, më e theksuar përgjatë Vardarit dhe në pjesët lindore të vendit. Në Shkup pritet mot me diell dhe vranësira të pakta deri mesatare.
Moti i qëndrueshëm pritet të vazhdojë në fillim të javës, por nga mesi i saj do të ketë më shumë vranësira. Të mërkurën do të mbizotërojë mot pjesërisht i vranët me periudha me diell, ndërsa në pjesët perëndimore mund të ketë reshje të dobëta lokale.
Ndryshimi më i madh i motit pritet të nisë të enjten. Vranësirat do të shtohen dhe pasdite, si dhe gjatë natës, priten reshje shiu. Në disa vende reshjet mund të jenë të rrëmbyeshme dhe më të dendura. Shi pritet edhe të premten, ndaj qytetarët që planifikojnë aktivitete jashtë ose udhëtime duhet të kenë parasysh përkeqësimin e motit drejt fundit të javës.