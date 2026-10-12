Parashikimi i motit
Moti do të jetë pjesërisht i vranët, ndërsa paradite priten reshje lokale të herëpashershme shiu. Do të fryjë erë mesatare nga veriperëndimi, e cila përgjatë Vardarit do të jetë e përforcuar dhe herë pas here e fortë.
Temperaturat minimale në nivel vendi do të lëvizin nga 8 deri në 16°C, ndërsa maksimalet nga 14 deri në 22°C. Në Shkup, temperatura e mëngjesit pritet të jetë rreth 14°C, ndërsa gjatë ditës do të arrijë deri në 20°C.
Në Shkup do të mbajë mot pjesërisht i vranët, me reshje të herëpashershme shiu. Do të fryjë erë mesatare deri e përforcuar nga veriu.
Nën ndikimin e një mase ajrore të lagësht dhe të paqëndrueshme, në ditët në vijim moti do të jetë pjesërisht i vranët, me reshje të herëpashershme në disa vende. Në malet më të larta reshjet do të jenë në formë bore. Nga nesër e deri në fillim të fundjavës do të fryjë