Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti do të jetë pjesërisht i vranët, ndërsa paradite priten reshje lokale të herëpashershme shiu. Do të fryjë erë mesatare nga veriperëndimi, e cila përgjatë Vardarit do të jetë e përforcuar dhe herë pas here e fortë.

MARKETING

Shik.mk

Temperaturat minimale në nivel vendi do të lëvizin nga 8 deri në 16°C, ndërsa maksimalet nga 14 deri në 22°C. Në Shkup, temperatura e mëngjesit pritet të jetë rreth 14°C, ndërsa gjatë ditës do të arrijë deri në 20°C.

Në Shkup do të mbajë mot pjesërisht i vranët, me reshje të herëpashershme shiu. Do të fryjë erë mesatare deri e përforcuar nga veriu.

Nën ndikimin e një mase ajrore të lagësht dhe të paqëndrueshme, në ditët në vijim moti do të jetë pjesërisht i vranët, me reshje të herëpashershme në disa vende. Në malet më të larta reshjet do të jenë në formë bore. Nga nesër e deri në fillim të fundjavës do të fryjë

MARKETING

Të ngjajshme

Gjobiten në Shkup! 102 sanksione ndaj shoferëve brenda 6 orësh

Gjobiten në Shkup! 102 sanksione ndaj shoferëve brenda 6 orësh

Marta Kos: Ndryshimet në Ligjin për Gjykatën Speciale bien ndesh me detyrimet e Kosovës ndaj BE-së

Marta Kos: Ndryshimet në Ligjin për Gjykatën Speciale bien ndesh me detyrimet e Kosovës ndaj BE-së

BDI: Maqedonia e Veriut mbeti jashtë udhërrëfyesve të BE-së

BDI: Maqedonia e Veriut mbeti jashtë udhërrëfyesve të BE-së

Trump kërkon ndryshimin e emrit të një oqeani, ja dy propozimet

Trump kërkon ndryshimin e emrit të një oqeani, ja dy propozimet

Zelensky pranon armëpushimin energjetik të propozuar nga Trumpi, Rusia ende pa reagim

Zelensky pranon armëpushimin energjetik të propozuar nga Trumpi, Rusia ende pa reagim

Sulm ndaj aeroportit ndërkombëtar “Mbreti Khalid” në Riad, një i vdekur dhe 11 të plagosur

Sulm ndaj aeroportit ndërkombëtar “Mbreti Khalid” në Riad, një i vdekur dhe 11 të plagosur