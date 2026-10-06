Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut në mëngjes do të jetë i kthjellët dhe i ftohtë, ndërsa gjatë ditës me diell dhe relativisht i ngrohtë. Do të fryjë erë e lehtë nga jugu.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin -3 deri në 6 gradë, ndërsa maksimale në intervalin 22 deri në 29 gradë.
Në Shkup, me diell dhe relativisht i ngrohtë me erë të lehtë nga jugu. Temperatura minimale do të bjerë në 3 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 26 gradë.
Mot me diell dhe relativisht i ngrohtë do të mbetet deri të enjten me vranësira të ndryshueshme gjatë ditës. Të premten dhe gjatë fundjavës, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme me kushte për shi.

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