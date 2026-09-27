Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Gjatë ditës, moti do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe periudha me diell. Në vende të caktuara, do të ketë vranësira të shtuara dhe kushte për shira të lehtë. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga veriu.

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Shik.mk

Temperatura minimale do të lëvizë nga 7 deri në 14 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 17 deri në 23 gradë.
Në Shkup pritet mot i ndryshueshëm me vranësira dhe periudha me diell. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga veriu.

Temperatura minimale do të bjerë në 11 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë në 22 gradë.

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