Parashikimi i motit
Gjatë ditës, moti do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe periudha me diell. Në vende të caktuara, do të ketë vranësira të shtuara dhe kushte për shira të lehtë. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga veriu.
Temperatura minimale do të lëvizë nga 7 deri në 14 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 17 deri në 23 gradë.
Në Shkup pritet mot i ndryshueshëm me vranësira dhe periudha me diell. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare nga veriu.
Temperatura minimale do të bjerë në 11 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë në 22 gradë.