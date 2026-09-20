Parashikimi i motit
Moti sot do të jetë me vranësira dhe ngrohtësi e ndryshueshme me periudha me diell.
Pasdite do të ketë reshje të herëpashershme lokale shiu dhe jostabilitet të herëpashershëm me shi të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta. Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 12 deri në 18 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 26 deri në 33 gradë.
Në Shkup, vranësira dhe ngrohtësi e ndryshueshme me periudha me diell. Do të fryjë erë e lehtë nga jugu. Temperatura minimale do të bjerë në 16, ndërsa maksimale do të arrijë 32 gradë.
Të hënën do të mbetet mot i ndryshueshëm me vranësira dhe i ngrohtë me reshje të herëpashershme lokale shiu me intensitet më të dobët.
Nga e marta dhe në ditët në vijim do të mbizotërojë mot i ndryshueshëm me vranësira me periudha me diell dhe mot dukshëm më i freskët. Temperaturat do të bien me 7 deri në 10 gradë.