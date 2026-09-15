Parashikimi i motit
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell me vranësira të lehta deri në mesatare. Në orët e pasdites do të ketë shira lokalë dhe erëra të forta. Në disa vende do të ketë kushte për jostabilitet në formën e një stuhie me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe breshër. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga veriu.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 8 deri në 16, ndërsa maksimale do të arrijë 21 deri në 29 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me diell me vranësira të lehta deri në mesatare. Në pjesë të luginës do të ketë kushte për jostabilitet të shoqëruar me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të bjerë në 14, ndërsa maksimale do të arrijë 24 gradë.