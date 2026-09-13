Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Sot (13 shtator) fillon me një mëngjes dukshëm më të freskët, me temperatura minimale që në Shkup variojnë rreth 14 deri në 16 gradë. Gjatë ditës, temperatura maksimale do të arrijë një temperaturë të këndshme prej 25 deri në 27 gradë, me erëra të lehta deri në mesatare kryesisht nga perëndimi dhe veriperëndimi.

Pas reshjeve të së shtunës, atmosfera është dukshëm më e freskët, duke i bërë kushtet ideale për të kaluar kohë jashtë.
Të hënën pritet mot kryesisht me diell ose pjesërisht me re me një shans minimal për reshje, si dhe një rritje të lehtë të temperaturës ditore në 28 gradë.

Ajo që pason nga java e ardhshme deri në fund të javës është një rritje graduale e përsëritur e temperaturave ditore.

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