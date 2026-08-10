Parashikimi i motit
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Pasdite do të ketë kushte për paqëndrueshmëri të izoluar me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima afatshkurtra.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin 14 deri në 24 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 32 deri në 40 gradë.
Në Shkup, me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të bjerë në 22, ndërsa maksimale do të arrijë 40 gradë.