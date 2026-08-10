Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Pasdite do të ketë kushte për paqëndrueshmëri të izoluar me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima afatshkurtra.

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Temperatura minimale do të jetë në intervalin 14 deri në 24 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 32 deri në 40 gradë.
Në Shkup, me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të bjerë në 22, ndërsa maksimale do të arrijë 40 gradë.

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