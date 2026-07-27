Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm me vranësira, me shira të rrëmbyeshëm dhe bubullima. Lokalisht, proceset do të jenë në formën e stuhive afatshkurtra të shoqëruara me erëra të forta (mbi 60 kilometra në orë), shkarkime elektrike dhe breshër të izoluar. Temperatura minimale do të jetë në intervalin 9 deri në 16, ndërsa maksimale do të arrijë 27 deri në 35 gradë.
Në Shkup, moti pritet të jetë kryesisht me vranësira me shi. Në pjesë të luginës do të ketë kushte për shfaqjen e stuhive afatshkurtra me erëra të forta, bubullima dhe kushte për shfaqjen e breshrit.
Temperatura minimale do të bjerë në 15, ndërsa maksimale do të arrijë 32 gradë.

MARKETING

Të ngjajshme

Mbi 5.500 të vdekur dhe mijëra të lënduar nga tërmetet në Venezuelë

Mbi 5.500 të vdekur dhe mijëra të lënduar nga tërmetet në Venezuelë

Gjenden trupat edhe të tre alpinistëve nga Bosnjë e Hercegovina që humbën jetën në malin Elbrus në Rusi

Gjenden trupat edhe të tre alpinistëve nga Bosnjë e Hercegovina që humbën jetën në malin Elbrus në Rusi

BDI: VLEN për ta mbuluar mospasjen e legjitimitetit etnik- zgjedh shpifjet

BDI: VLEN për ta mbuluar mospasjen e legjitimitetit etnik- zgjedh shpifjet

Gostivari drejt normalizimit, uji lejohet vetëm për përdorim teknik

Gostivari drejt normalizimit, uji lejohet vetëm për përdorim teknik

NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

Presidenti sirian përshëndet rolin e presidentit Erdogan në heqjen e sanksioneve të SHBA-së

Presidenti sirian përshëndet rolin e presidentit Erdogan në heqjen e sanksioneve të SHBA-së