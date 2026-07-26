Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti në Maqedoni sot do të jetë kryesisht me diell me vranësira lokale të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare, e cila herë pas here do të përforcohet në pjesët perëndimore dhe do të jetë nga perëndimi, ndërsa përgjatë lumit Vardar do të fryjë nga juglindja.

MARKETING

Description of image

Temperaturat e mëngjesit do të variojnë nga 7 deri në 16 gradë, ndërsa temperaturat e ditës do të arrijnë nga 28 deri në 35 gradë.
Në Shkup do të mbizotërojë mot me diell me vranësira të lehta dhe erë të lehtë deri në mesatare nga juglindja. Temperatura minimale do të jetë rreth 12 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 32 gradë.

MARKETING

Të ngjajshme

63-vjetori i tërmetit në Shkup

63-vjetori i tërmetit në Shkup

Trump pezullon planet për përshkallëzim të madh kundër Iranit

Trump pezullon planet për përshkallëzim të madh kundër Iranit

Tragjedi në Detin e Kinës Jugore, fundoset anija vietnameze me 62 persona në bord

Tragjedi në Detin e Kinës Jugore, fundoset anija vietnameze me 62 persona në bord

“Më falni të gjithë, nuk ju bëra krenar”, Kristian Prenga reagon pas humbjes nga Anthony Joshua

“Më falni të gjithë, nuk ju bëra krenar”, Kristian Prenga reagon pas humbjes nga Anthony Joshua

Struga nis me këmbë të mbarë, triumfon 3-0 ndaj Shkëndijës së Haraçinës

Struga nis me këmbë të mbarë, triumfon 3-0 ndaj Shkëndijës së Haraçinës

Zelensky paralajmëron për sulm ‘masiv’ rus brenda 48 orëve

Zelensky paralajmëron për sulm ‘masiv’ rus brenda 48 orëve