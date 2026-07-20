Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga perëndimi dhe veriperëndimi. Pasdite do të ketë jostabilitet lokal me shira të rrëmbyeshëm, bubullima, erëra të forta dhe kushte të mundshme stuhie me breshër.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 14 deri në 22 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 34 deri në 40 gradë.
Në Shkup, me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Pasdite në disa pjesë të luginës do të ketë jostabilitet me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta. Temperatura minimale do të bjerë në 20, ndërsa maksimale do të arrijë 39 gradë.

MARKETING

Të ngjajshme

Priten rezultatet e analizave të ujit në Gostivar, mbi 350 kontrolle në spital për 24 orë

Priten rezultatet e analizave të ujit në Gostivar, mbi 350 kontrolle në spital për 24 orë

BDI kërkon dorëheqjen e drejtorit të Inspektoratit: Qyteti i Shkupit po shkel Ligjin për përdorimin e gjuhëve

BDI kërkon dorëheqjen e drejtorit të Inspektoratit: Qyteti i Shkupit po shkel Ligjin për përdorimin e gjuhëve

Rubio: Irani dëshiron ta përdorë Ngushticën e Hormuzit si mjet negociues

Rubio: Irani dëshiron ta përdorë Ngushticën e Hormuzit si mjet negociues

Rritet në 5.208 numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë

Rritet në 5.208 numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë

Mbappe fiton “Këpucën e Artë”, Rodri shpallet lojtari më i mirë i turneut dhe rrëmben “Topin e Artë”

Mbappe fiton “Këpucën e Artë”, Rodri shpallet lojtari më i mirë i turneut dhe rrëmben “Topin e Artë”

LAMM: Komunikacioni zhvillohet pa probleme, pritje në Bogorodicë dhe Dojran për dalje në Greqi

LAMM: Komunikacioni zhvillohet pa probleme, pritje në Bogorodicë dhe Dojran për dalje në Greqi