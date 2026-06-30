Parashikimi i motit
Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i nxehtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Në orët e mbrëmjes do të ketë kushte për jostabilitet lokal me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 10 deri në 19 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 30 deri në 39 gradë.
Në Shkup, moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Temperatura minimale do të bjerë në 18, ndërsa maksimale do të arrijë 37 gradë.