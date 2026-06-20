Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë, me vranësira të lehta deri mesatare gjatë ditës. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi verior.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 30 deri në 35 gradë.

Në Shkup pritet mot me diell dhe i ngrohtë, i shoqëruar me vranësira të pakta deri mesatare. Era do të jetë e lehtë deri mesatare nga veriu. Temperatura minimale do të zbresë në 15 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë 35 gradë Celsius.

Sipas parashikimeve, nga fillimi i javës së punës në orët e pasdites do të ketë kushte për zhvillimin e vranësirave të paqëndrueshme, të cilat lokalisht mund të sjellin reshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erëra të forta.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI: Tetova e shqiptarëve nuk do të bëhet sërish Tetova e Marshall Titos!

BDI: Tetova e shqiptarëve nuk do të bëhet sërish Tetova e Marshall Titos!

Pentagoni i kërkon Kongresit amerikan deri në 80 miliardë dollarë për kostot e luftës me Iranin

Pentagoni i kërkon Kongresit amerikan deri në 80 miliardë dollarë për kostot e luftës me Iranin

Paralajmërojnë meteorologët: “Kupola e nxehtësisë” po mbulon Evropën, temperaturat deri në 45°C

Paralajmërojnë meteorologët: “Kupola e nxehtësisë” po mbulon Evropën, temperaturat deri në 45°C

LSDM: Rikonstruimi i Qeverisë është shfaqje politike, jo reformë

LSDM: Rikonstruimi i Qeverisë është shfaqje politike, jo reformë

Sulmet izraelite gjatë natës në jug të Libanit vrasin të paktën 5 persona pavarësisht armëpushimit

Sulmet izraelite gjatë natës në jug të Libanit vrasin të paktën 5 persona pavarësisht armëpushimit

75 punonjës shëndetësorë mes personave të parë të infektuar me Ebola në Kongo

75 punonjës shëndetësorë mes personave të parë të infektuar me Ebola në Kongo