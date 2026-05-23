Parashikimi i motit
Sot pritet mot i paqëndrueshëm në vend, me reshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erëra të forta në disa rajone. Meteorologët paralajmërojnë edhe mundësi për stuhi lokale të shoqëruara me breshër.
Temperaturat gjatë ditës do të lëvizin nga 8 deri në 28 gradë Celsius, ndërsa kushtet atmosferike do të mbeten të ndryshueshme gjatë fundjavës dhe në fillim të javës së ardhshme.
Të hënën parashikohen reshje të izoluara shiu dhe stuhi të shkurtra, ndërsa nga e marta dhe e mërkura moti pritet të stabilizohet, me periudha më të gjata me diell dhe temperatura relativisht të ngrohta.