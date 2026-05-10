Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe më i ngrohtë, me periudha të herëpashershme me diell, njofton Departamenti Meteorologjik.

Në pasdite priten reshje të lehta lokale të herëpashershme, dhe ka kushte për bubullima të rralla. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga perëndimi dhe veriperëndimi.
Temperatura minimale do të lëvizë nga 5 deri në 12 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 21 deri në 27 gradë.

Në Shkup, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme, me periudha me diell dhe erë të dobët të ndryshueshme.

Temperatura minimale do të bjerë në 9 gradë, ndërsa temperatura ditore do të arrijë 25 gradë.

MARKETING

Të ngjajshme

Anija MV “Hondius” mbërrin në Tenerife mes alarmit për hantavirusin, pasagjerët drejt riatdhesimit

Anija MV “Hondius” mbërrin në Tenerife mes alarmit për hantavirusin, pasagjerët drejt riatdhesimit

Agjencia detare e Britanisë: Anije mallrash në Gjirin Persik u godit nga “predhë e panjohur” pranë Dohas

Agjencia detare e Britanisë: Anije mallrash në Gjirin Persik u godit nga “predhë e panjohur” pranë Dohas

Dy aktivistë të flotiljes humanitare për në Gaza lirohen pas një ndalimi të zgjatur nga Izraeli

Dy aktivistë të flotiljes humanitare për në Gaza lirohen pas një ndalimi të zgjatur nga Izraeli

Kongresi i VLEN zgjedh drejtuesit e rinj, Izet Mexhiti dhe Bilall Kasami bashkëkryetarë

Kongresi i VLEN zgjedh drejtuesit e rinj, Izet Mexhiti dhe Bilall Kasami bashkëkryetarë

Gaza, plastika e mbledhur nga mbeturinat po shndërrohet në tuba për të përmbushur nevojat për ujë

Gaza, plastika e mbledhur nga mbeturinat po shndërrohet në tuba për të përmbushur nevojat për ujë

Armëpushimi Rusi-Ukrainë në pikëpyetje/ Moska flet për kufij të marrëveshjes, Trump shpreson zgjatje përtej 11 majit

Armëpushimi Rusi-Ukrainë në pikëpyetje/ Moska flet për kufij të marrëveshjes, Trump shpreson zgjatje përtej 11 majit