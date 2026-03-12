Parashikimi i motit
Moti sot do të jetë me diell dhe relativisht i ngrohtë me pak vranësira lokale.
Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare e ndryshueshme. Temperatura minimale do të jetë në intervalin -4 deri në 3 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 15 deri në 21 gradë.
Në Shkup, do të mbajë mot me diell dhe relativisht i ngrohtë me erë të dobët të ndryshueshme. Temperatura minimale do të bjerë në -1, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 20 gradë.
Të premten do të mbajë mot kryesisht i qëndrueshëm dhe me diell me pak vranësira deri në mesatare.
Gjatë ditëve të fundjavës dhe në fillim të javës së re, moti do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe reshje lokale të shiut të herëpashershme.