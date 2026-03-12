Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot do të jetë me diell dhe relativisht i ngrohtë me pak vranësira lokale.

Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare e ndryshueshme. Temperatura minimale do të jetë në intervalin -4 deri në 3 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 15 deri në 21 gradë.

Në Shkup, do të mbajë mot me diell dhe relativisht i ngrohtë me erë të dobët të ndryshueshme. Temperatura minimale do të bjerë në -1, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 20 gradë.
Të premten do të mbajë mot kryesisht i qëndrueshëm dhe me diell me pak vranësira deri në mesatare.

Gjatë ditëve të fundjavës dhe në fillim të javës së re, moti do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe reshje lokale të shiut të herëpashershme.

MARKETING

Të ngjajshme

Zelensky-Trumpit: Rritni presionin ndaj Putinit, jo ndaj meje

Zelensky-Trumpit: Rritni presionin ndaj Putinit, jo ndaj meje

Trump: Po shqyrtojmë me shumë kujdes ngushticat në Lindjen e Mesme

Trump: Po shqyrtojmë me shumë kujdes ngushticat në Lindjen e Mesme

Kryebashkiaku i Teheranit: 9.000 objektiva u goditën në 10 ditë gjatë sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit

Kryebashkiaku i Teheranit: 9.000 objektiva u goditën në 10 ditë gjatë sulmeve SHBA-Izrael ndaj Iranit

Tronditen tregjet globale/ Lufta në Lindjen e Mesme, çmimi i naftës rritet në mbi 100 dollarë për fuçi

Tronditen tregjet globale/ Lufta në Lindjen e Mesme, çmimi i naftës rritet në mbi 100 dollarë për fuçi

Zejd Rexhepi reagon ndaj Gjykatës Kushtetuese: Përmendja e kalit si “mjet udhëtimi” është reflektim i mentalitetit mesjetar i këtij institucioni

Zejd Rexhepi reagon ndaj Gjykatës Kushtetuese: Përmendja e kalit si “mjet udhëtimi” është reflektim i mentalitetit mesjetar i këtij institucioni

BDI: Dorëheqje e menjëhershme e Kostadinovskit!

BDI: Dorëheqje e menjëhershme e Kostadinovskit!