Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell me vranësira të lehta deri në mesatare lokale. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga juglindja. Temperatura minimale do të jetë në intervalin -3 deri në 3 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë 12 deri në 18 gradë.

Në Shkup moti do të jetë me diell me vranësira të lehta deri në mesatare. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga juglindja. Temperatura minimale do të bjerë në 0, ndërsa maksimale do të arrijë 17 gradë.

Deri të premten moti do të jetë me diell dhe relativisht i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare. Mëngjeset do të jenë më të ftohta me temperatura minimale që në disa vende do të bien nën zero.
Gjatë fundjavës do të mbizotërojë mot me vranësira të ndryshueshme me kushte për reshje të lehta lokale.

MARKETING

Të ngjajshme

Nga 14 deri 16 mars Koçani do ta shënojë përvjetorin e zjarrit tragjik në “Pulse”

Nga 14 deri 16 mars Koçani do ta shënojë përvjetorin e zjarrit tragjik në “Pulse”

Vuçiqi i dëshpëruar me Trumpin: Prisja të ishte më i ashpër me Kurtin

Vuçiqi i dëshpëruar me Trumpin: Prisja të ishte më i ashpër me Kurtin

Zyrtari iranian: Nuk ka më hapësirë për diplomaci, jemi gati për luftë të gjatë me SHBA-në

Zyrtari iranian: Nuk ka më hapësirë për diplomaci, jemi gati për luftë të gjatë me SHBA-në

Tërmeti me magnitudë 6.0 godet jugun e Italisë

Tërmeti me magnitudë 6.0 godet jugun e Italisë

Irani i përgjigjet kërcënimit të Trump: Do të vazhdojmë të qëllojmë me raketa për aq kohë sa të jetë e nevojshme

Irani i përgjigjet kërcënimit të Trump: Do të vazhdojmë të qëllojmë me raketa për aq kohë sa të jetë e nevojshme

Tre bombardues të tjerë amerikanë mbërritën në Britani mes luftës me Iranin

Tre bombardues të tjerë amerikanë mbërritën në Britani mes luftës me Iranin