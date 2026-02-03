Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë pjesërisht me vranësira dhe periudha me diell. Do të fryjë erë e dobët, ndërsa përgjatë lumit Vardar do të fryjë erë mesatare nga juglindja. Temperatura minimale do të jetë në intervalin -4 deri në 3 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 6 deri në 11 gradë.

Në Shkup, moti do të jetë pjesërisht me vranësira dhe erë të dobët deri në mesatare nga juglindja. Temperatura minimale do të bjerë në -1, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 9 gradë.

Nga e mërkura moti do të jetë pjesërisht me vranësira me shira lokal, ndërsa në malet më të larta me reshje bore. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare, ndërsa të mërkurën erë e fortë nga juglindja. Temperaturat do të rriten.

