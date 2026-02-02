Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë pjesërisht me vranësira me kushte për reshje të lehta shiu dhe bore në pjesët perëndimore, ku do të fryjë erë e lehtë nga drejtime të ndryshme.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin -4 deri në 2 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë nga 2 deri në 9 gradë.

Në Shkup, moti do të jetë kryesisht me vranësira me erë të lehtë nga drejtimi i ndryshueshëm. Temperatura minimale do të bjerë në 2, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 7 gradë.
Në dy ditët e ardhshme moti do të jetë pjesërisht me vranësira me periudha me diell. Nga e enjtja priten reshje të reja shiu dhe bore në male.

