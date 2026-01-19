Parashikimi i motit
Moti sot në Maqedoninë e Veriut në mëngjes do të jetë me vranësira dhe i ftohtë, ndërsa gjatë ditës me diell dhe vranësira mesatare. Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtimi verilindor.
Temperatura minimale do të jetë në interval prej -8 deri në 0, ndërsa ajo maksimale do të arrij nga 0 deri në 6 gradë.
Në Shkup, me diell dhe me vranësira mesatare. |Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtimi verilindor. Temperatura minimale do të ulet në -4, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 4 gradë.