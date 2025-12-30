Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti paradite do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla. Pasdite dhe kah fundi I ditës vranësirat do të rriten dhe do të ketë kushte për reshje të dobëta lokale të dëborës. Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të jetë në interval prej -5 deri në 0, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 3 deri në 11 gradë.

Në Shkup moti paradite do të jetë me diell, pasdite me vranësira. Do të fryjë dhe erë mesatare nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të ulet në -2, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 10 gradë Celsiusë.

MARKETING

Të ngjajshme

Numërohen 100 për qind e votave të rregullta, ky është rezultati preliminar

Numërohen 100 për qind e votave të rregullta, ky është rezultati preliminar

Policia federale australiane: Sulmuesit në Bondi Beach po vepronin vetëm

Policia federale australiane: Sulmuesit në Bondi Beach po vepronin vetëm

Tragjike: Fëmija rreth 1 vjeç vdes pas zjarrit në Prizren – tre të tjerë u shpëtuan

Tragjike: Fëmija rreth 1 vjeç vdes pas zjarrit në Prizren – tre të tjerë u shpëtuan

Top-dhjetëshet, kandidatët më të votuar të partive politike

Top-dhjetëshet, kandidatët më të votuar të partive politike

Fondi Pensional-Maqedoni: Pensionet e dhjetorit do të paguhen në kohë më 2 janar 2026

Fondi Pensional-Maqedoni: Pensionet e dhjetorit do të paguhen në kohë më 2 janar 2026

Trump dhe ndihmësit e tij të lartë i kërkuan Netanyahut të ndryshojë politikat e Izraelit në Bregun Perëndimor

Trump dhe ndihmësit e tij të lartë i kërkuan Netanyahut të ndryshojë politikat e Izraelit në Bregun Perëndimor