Parashikimi i motit

Moti sot me vranësira të ndryshueshme dhe me diell. Në pjesët perëndimore të vendit do të ketë reshje të përkohshme të shiut.

Do të fryjë dhe erë mesatare deri në të përforcuar nga drejtimi jugor. Temperatura minimale do të jetë në interval prej -1 deri në 6, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 10 deri në 16 gradë.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, me vranësira të ndryshueshme dhe me diell. Do të fryjë dhe erë mesatare, në disa pjesë të luginës erë e përforcuar nga drejtimi juglindor.

Temperatura minimale do të ulet në 2, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 13 gradë Celsiusë.

