Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Moti sot kryesisht me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme të shiut. Vende vende reshjet do të jenë të rrëmbyeshme (mbi 30l/m2) dhe me bubullima.

Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi jugor.Temperatura minimale do të jetë në interval prej 7 deri në 12, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 14 deri në 18 gradë.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, me vranësira dhe reshje të shiut. Do të fryjë dhe erë e dobët deri në mesatare nga drejtimi juglindor. Temperatura minimale do të ulet në 10, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 17 gradë Celsiusë.

MARKETING

Të ngjajshme

VLEN i reagon Janevskës: Mosnjohja e gjuhës shqipe nuk duhet të kalojë në frustrim

VLEN i reagon Janevskës: Mosnjohja e gjuhës shqipe nuk duhet të kalojë në frustrim

Fitore e thellë e PS-së në zgjedhjet e pjesshme në Shqipëri, Rama reagon pas rezultatit

Fitore e thellë e PS-së në zgjedhjet e pjesshme në Shqipëri, Rama reagon pas rezultatit

Ariu sulmoi një person në Dollnen, i lënduar rëndë dërgohet në qendrën klinike në Shkup

Ariu sulmoi një person në Dollnen, i lënduar rëndë dërgohet në qendrën klinike në Shkup

MPB me mesazh të rëndësishëm për qytetarët: Nëse ju vjen ky mesazh, mos e hapni!

MPB me mesazh të rëndësishëm për qytetarët: Nëse ju vjen ky mesazh, mos e hapni!

Japonia goditet nga një tërmet i fuqishëm 5.8 ballë

Japonia goditet nga një tërmet i fuqishëm 5.8 ballë

NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”: Uji në Shkup është i sigurt për pije